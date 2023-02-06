Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: Felaketin ardından Diyanet devrede! Tüm camilerde sala okutulacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin ardından 81 ildeki camilerde sala verileceğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelindeki camilerde sala okunması kararı aldı.
Binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından gelen bu kararı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu. Erbaş, duyurusunda sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde 'Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı' icra edilecek."
Erbaş, kendisinin de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi'nde sala vereceğini belirtti.
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