Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: Felaketin ardından Diyanet devrede! Tüm camilerde sala okutulacak

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:27

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelindeki camilerde sala okunması kararı aldı.

Binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından gelen bu kararı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu. Erbaş, duyurusunda sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde 'Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı' icra edilecek."

Erbaş, kendisinin de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi'nde sala vereceğini belirtti.