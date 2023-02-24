Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işi kayak pistleri çöken şirkete verilmiş

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:44

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:44

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hafriyat, belediyenin belirlediği bir alana dökülüyor. Enkaz kaldırma işi TOKİ’nin koordinasyonunda yapılıyor. Ancak edinilen bilgiye göre TOKİ, Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma işini, Sarıdağlar İnşaat firması eliyle yürütüyor.

ANKA Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, şirket, belediye tarafından belirlenen arazi üzerinde iki ayrı döküm sahası oluşturdu. Enkaz kaldırma işleminin 4 ile 6 ay arasında devam edeceği belirtildi.

KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN İNŞA ETTİĞİ ATLAMA PİSTİ ÇÖKMÜŞTÜ

25'inci Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları için Erzurum'un Palandöken İlçesi Kiremitliktepe'de yaptırılan Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kuleleri, 2014 yılında çökmüştü. Tesisin 94 milyon liraya mal edildiği belirtilmişti. 2010 yılının sonlarında tamamlanarak 7 Ocak 2011 tarihinde hizmete açılan atlama kulelerinde 15 Temmuz 2014 tarihinde meydana gelen heyelan sonucunda çökme yaşanmıştı.

Erzurum'daki buz pateni pisti de Sarıdağlar İnşaat tarafından yapıldı.

KÜÇÜKÇAMLICA RADYO-TV KULESİ DE AYNI ŞİRKET TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ

İstanbul'daki Küçükçamlıca Radyo ve TV Kulesi de Sarıdağlar İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından inşa edildi.

İLK 'HELAL OTEL'

Türkiye’de, “Helal Turizm Sertifikası” alan ilk otel olan Antalya Adenya Otel’in de sahibi olan Ahmet Sarıdağ’ın şirketi Sarıdağlar İnşaat’a ait.

Bingöl ve Hakkari'deki havalimanları, Konya ve Trabzon stadyumları, Çorum'daki TOKİ Konutları gibi kamuya ait pek çok işin ihalesini Sarıdağlar İnşaat kazandı.