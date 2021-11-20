Kamu görevlileri de aralarında: Ankara'daki rüşvet soruşturmasında tutuklama kararları!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı kamu görevlisi, 10 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Polisin, 15 Kasım'da soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli, aynı gün ifadelerinin alınmalarına ardından serbest bırakıldı. Diğer 31 şüpheli, 'rüşvet almak ve rüşvet vermek', 'rüşvet suçuna aracılık etmek', 'nüfuz ticareti', 'yedieminlik görevini suistimal' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı kamu görevlisi 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 12'si kamu görevlisi, 6'sı sivil 18 şüpheli adli kontrol şartı, 1 kamu görevlisi ve 2 sivil ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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