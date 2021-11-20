Özer, Meclis'e taşıdı: OGM'de iş vaadiyle 100 bin lira rüşvet

20 Kasım 2021 Cumartesi, 10:44

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun rüşvet iddiasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında bir soruşturma başlattığı konusunu Meclis gündemine getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü’nde işsiz yurttaşa iş sözü verilip 100 bin TL rüşvet alındığını iddia eden CHP’li Özer, “Daha önce gazeteci Tolga Şardan’ın yazdığı Tarım ve Orman Bakanlığından üst düzey bürokratların hayvan ithalatında 120 bin dolar rüşvet aldığı iddiasını TBMM Genel Kurulu’nda dile getirmiştim. O zaman sormuştum, başka rüşvet olayları ve başka fırsatçılar yok mu, diye. Bir vatandaş arayıp 'Benden de rüşvet aldılar' dedi. Özetlemek gerekirse, bu vatandaşımız bir süredir işsizmiş. Orman Genel Müdürlüğü’nde işe başlayacağına dair garanti veren bir yönetici kendisinden 100 bin TL istemiş. Vatandaş da borç harç parayı toparlamış. Aylar süren oyalama sonucu gelinen noktada vatandaşın işi yok ama borcu çok ve konu şimdi savcılıkta" dedi.

"RÜŞVETİN TABAN FİYATI MI VAR?"

Mağduriyetin boyutunun paranın miktarıyla ölçülemeyeceğini de belirten Özer, “Önemli olan rüşvetin ne kadar olduğu değil, çaresiz vatandaşı sömürenin bu cüreti, bürokrat kimliğinin devamı ve devleti yıpratan bu vicdansızlık. Ayrıca bu 100 bin lira vatandaşımız için trilyonlar değerinde. Yazık, insanları uçuruma sürüklemeye kimsenin hakkı yok!” dedi.

Konuyu TBMM Genel Kurulunda dile getirerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Bakanlığınızda iş sözüyle rüşvet alındığı iddiaları doğru mudur? Bakanlığınızda taban fiyat üst düzey rüşvetçiler için 100 bin dolar, alt düzey için 100 bin lira mıdır?” diye soran CHP’li Özer, ayrıca bir de yazılı soru önergesi verdi.

KAÇ KİŞİYE İŞLEM YAPILDI?

Rüşvetin nasıl istendiği, hangi tarihlerde ıslak imzalı yazışmaların yapıldığı ve sürecin başta sona özetinin anlatıldığı önergedeki sorular şöyle:

Yönetici memurlarınızın Bakanlığınız bünyesinde işe başlama sözü verip karşılığında vatandaşlardan para aldıklarına dair iddialar doğru mudur? Memurlarınızın rüşvet almadıklarının bir kanıtı var mıdır?

Vatandaşın Bakanlığınızın isminin değişmiş olduğunu bilmemesinden ve devletin kurumuna olan güveninden faydalanan yönetici memurlarınızın artık resmiyeti kalmamış olan antetli kağıtlara iş başvurusu kabulü, ataması, görevlendirmesi vb. bilgilerin yazılarak kurumsal evrak olarak kullanması hangi suça girmektedir? Bakanlığınızda bu suçu işleyenler hakkında nasıl bir işlem yapılmaktadır?

Üstünde bakanlığınızın ismi olan, altında üst düzey yöneticilerin imzalarının bulunduğu kurumsal evrakların sahte olduğunu vatandaş nasıl anlamalıdır?

Sözkonusu vatandaş ilgili kuruma şikayette bulunduğunu ve bir denetleme yapıldığını ifade etmektedir. Bu teftiş ne zaman yapılmıştır? Bu teftişin sonucu ne olmuştur? Devletimizin vatandaşlarımıza tanıdığı bilgilendirme hakkı zorunlu ise neden bu vatandaşa şikayetinin sonucuna ilişkin bilgi verilmemiştir? Bu bilgilendirmeyi yapmayanlar kimlerdir? Bu görevliler hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

Vatandaştan 100.000 TL alan X isimli şahıs, adının karıştığı bu rüşvet ve dolandırıcılık olayı nedeniyle mi görevinden alınmış ve bir yıldır kızakta bekletilmektedir?

Bakanlığınız bünyesinde kızağa çekilen diğer tabiriyle havuzda bekletilen memur sayısı kaçtır? Bu memurlara ayrılan bütçe nedir? Bu memurlara neden görevlendirme yapılmamaktadır? Görev yapmaları sakıncalıysa neden memuriyetleri devam etmektedir?

Son 10 senedir Bakanlığınız bünyesinde rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk gibi memur suçları kapsamında şikayet edilen, teftişe alınan, uzaklaştırılan, ihraç edilen, durumu yargıya intikal ettirilen memur sayısı nedir? Kaç memurunuz soruşturma, kovuşturma geçirmiş kaçı hakkında hüküm verilmiştir?

Vatandaşın Bakanlığınızın isminin değişmiş olduğunu bilmemesinden ve devletin kurumuna olan güveninden faydalanan yönetici memurlarınızın artık resmiyeti kalmamış olan antetli kağıtlara iş başvurusu kabulü, ataması, görevlendirmesi vb. bilgilerin yazılarak kurumsal evrak olarak kullanması hangi suça girmektedir? Bakanlığınızda bu suçu işleyenler hakkında nasıl bir işlem yapılmaktadır?

Son 10 senedir Bakanlığınız bünyesinde memur suçları kapsamında kaç memurunuz soruşturma, kovuşturma geçirmiş kaçı hakkında hüküm verilmiştir?







