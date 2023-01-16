Kamu personeline miting tehdidi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 05:30

CHP’den ayrılarak AKP’den belediye başkan adayı olan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 12 Ocak’ta tüm ilçe, şube ve bağlı birimlere “Toplu açılış töreni” konulu yazı gönderdi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış törenine işaret eden Saylak, “İl müdürlüğümüz hizmet binasının da açılışı yapılacağından, ilimiz tüm Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışan personelin, kurumumuzda hazır bulunmasını önemle rica ederim” dedi. Personelin, yazı dışında da sözlü olarak açılışa katılması yönünde baskı yapıldığı ve tehdit edildiği iddia edildi.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Saylak’a “Siyasete yamanmak için kaç takla attığınızı da iyi bilirim. Kendinize siyasi rant oluşturmak adına devletin gücünü kullanarak kamu çalışanlarını siyasetinize alet edemezsiniz. Devletin bir kurumunu işgal ediyorsunuz. Bu yaptığınız görevi kötüye kullanma suçudur” tepkisini gösterdi. Saylak, Erdoğan ile telefon görüşmesinde “Büyüksün reisim” sözleriyle gündeme gelmişti.