Kamyon şöförü, yakıt deposunu kilitledi: 'Bu şekilde yapmazsak patlatacaklar'

10 Haziran 2022 Cuma, 14:37

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'ta kamyon şoförlerinin sorunlarını dinledi. Ziyaret ettiği bir kamyon şoförünün aracının yakıt deposuna asma kilit taktığını fark eden Yalım, “Ben gördüm ki depoya kilit takmışsın. Hatta üzerine çaprazlama metal kaynattırmışsın, kaynattıktan sonra bir de asma kilit takmışsın. Niye taktın bu kilidi” diye sordu.

Kamyon şoförü, Yalım’a şu yanıtı verdi:

“Şu anda mazot fiyatları malum 28 lirayı buldu. Biz bunu bu şekilde yapmazsak yarın öbür gün depomuzun kapağını patlatacaklar. Bu depomuz 11-12 bin liraya doluyor. 1 litre değil 100 litre mazotumuz gittiği zaman artık ne bizim kârımız kalacak ne bir şeyimiz kalacak ne evimize ekmek götürebileceğiz. Şartları biliyorsunuz, her şey uçtu gitti. Amacımız nedir; mazotumuz çalınmasın. En son noktamız; artık depolarımıza mazot doldurmayacağız, çalışmayacağız. Mecburen artık kilit vuruyoruz ki mazotumuz çalınmasın.”

"BU İŞ BİTTİ ARTIK"

Yalım’ın “Mazotun üzerinde bunca vergi var; ÖTV, KDV var. Nasıl olmalı? Çünkü sen bu kamyonla gezmeye gitmiyorsun, hizmet veriyorsun. Ne istiyorsun” sorusu üzerine şoförün yanıtı şöyle oldu:

“Çocuğumuza ekmek yedirebilmemiz için mazotun üzerinden vergiler kaldırılsın ki fiyatlar biraz daha insin ki bu insanlar biraz daha nefes alsın. Çalıştığı işin, emeğin karşılığını alabilsin. Yoksa bitti yani nakliyeci arkadaşlar, bitti. Artık çoğu insan arabasını da sattı, çalıştırmak da istemiyor. ÖTV ve KDV’nin kalkması lazım, kalkmazsa bu iş bitti artık.”