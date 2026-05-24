'Kamyon' talebi oldu mu? CHP'den 'Mansur Yavaş' iddiasına kesin dille yalanlama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'ye sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan 'Mansur Yavaş' iddiasına yalanlama geldi.

İktidara yakın bir sosyal medya hesabı tarafından ilgili paylaşımda "Özgür Özel ekibinin Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonları CHP Genel Merkezi kapısı önüne çekmesini istedikleri ama Yavaş’ın bu isteğe cevap vermediği iddia ediliyor" denildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yalanladı.

Emir, "Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır, iddialar asılsızdır" dedi.