Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kamyon' talebi oldu mu? CHP'den 'Mansur Yavaş' iddiasına kesin dille yalanlama

'Kamyon' talebi oldu mu? CHP'den 'Mansur Yavaş' iddiasına kesin dille yalanlama

24.05.2026 14:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Kamyon' talebi oldu mu? CHP'den 'Mansur Yavaş' iddiasına kesin dille yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'CHP Genel Merkezi önüne kamyon getirilmesi' talebinde bulunulduğu iddiasına CHP'den yalanlama geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'ye sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan 'Mansur Yavaş' iddiasına yalanlama geldi.

İktidara yakın bir sosyal medya hesabı tarafından ilgili paylaşımda "Özgür Özel ekibinin Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonları CHP Genel Merkezi kapısı önüne çekmesini istedikleri ama Yavaş’ın bu isteğe cevap vermediği iddia ediliyor" denildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yalanladı.

Emir, "Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır, iddialar asılsızdır" dedi.

İlgili Konular: #CHP #Mansur Yavaş #Ankara Büyükşehir Belediyesi

İlgili Haberler

Son Dakika... Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önündeki gerginliğe ilişkin birazdan açıklama yapacak
Son Dakika... Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önündeki gerginliğe ilişkin birazdan açıklama yapacak Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezi önünde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Özgür Çelik, CHP Genel Merkezi'nde
Özgür Çelik, CHP Genel Merkezi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik polis ablukasına alınan CHP Genel Merkezi'ne geldi.
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon çok yüksek... Gül Çiftci'den 'usulsüz işlem' tepkisi: 'Hukuk devleti ilkesinden çıkmaya çalışıyorlar!'
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon çok yüksek... Gül Çiftci'den 'usulsüz işlem' tepkisi: 'Hukuk devleti ilkesinden çıkmaya çalışıyorlar!' CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Merkezi’nde yürütülen tahliye ve tebligat sürecine ilişkin “Hatalı ve usule uygun olmayan işlemle tebligat yapılmaya çalışılıyor, hukuka aykırı hiçbir işlemi kabul etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.