Son Dakika... Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önündeki gerginliğe ilişkin birazdan açıklama yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Genel Merkez önünde "tahliye" gerginliği yaşanıyor.

İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı. CHP Genel Merkezi'ne "tahliye kararının" tebliği bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU POLİSTEN DESTEK İSTEDİ, VALİLİKTEN TALİMAT GELDİ

Sabah erken saatlerde yaşanan gerginliğin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının, CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması ve Ankara Valiliği'nin de CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat vermesi üzerine, Genel Merkez binası önüne, çevik kuvvet ekipleri ve TOMA yerleştirildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Buna karşılık Genel Merkez'de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı.

ÖZGÜR ÖZEL KAMERALAR KARŞISINA ÇIKACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birazdan kameralar karşısına çıkması bekleniyor.

