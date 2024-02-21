Kamyondan düşen malzeme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 21:50

Güncelleme: 21.02.2024 - 21:52

Muratlı-B. Karıştıran karayolu Prekast Beton mevkiinde, akşam saatlerinde Ü.K. idaresindeki 59 AFN 809 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyonun kasasından yola düştüğü tahmin edilen geri dönüşüm malzemesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ü.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Otomobilde ise hafif hasar oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.