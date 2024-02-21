Kamyondan düşen malzeme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasından yola düşen malzeme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Muratlı-B. Karıştıran karayolu Prekast Beton mevkiinde, akşam saatlerinde Ü.K. idaresindeki 59 AFN 809 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyonun kasasından yola düştüğü tahmin edilen geri dönüşüm malzemesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ü.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Göz Atın
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Otomobilde ise hafif hasar oluştu.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- Mülakatta dini soru!
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
- Yüksek Mahkeme’de başkanlık yarışı başladı
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'
- Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz