Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kontrolden çıkan patates yüklü kamyonun devrilmesi neticesinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:41
Patates yüklü kamyon devrildi: Bolu Dağı geçişi trafiğe kapandı
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Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Düzce il sınırında, Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden patates yüklü bir kamyon kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, otoyolda devrildi.

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2 KİŞİ YARALANDI

3 şeridi kapatan kamyona, aynı istikamette seyreden TIR çarptı. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOL, TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi kapandı. Polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.


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