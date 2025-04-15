Karacabey Belediye Başkanı İYİ Parti'den istifa etti: 'Görevimi daha özgür bir zeminde sürdürebilmek adına...'

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Karabatı, “Görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı İYİ Parti'den istifa etti: 'Görevimi daha özgür bir zeminde sürdürebilmek adına...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:49

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Karacabey Belediye Başkanı seçilen Karabatı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karabatı'nın kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Karacabey’e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada, görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Karacabey’e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim.”


Etiketler: #Karacabey #Fatih Karabatı #istifa etti

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