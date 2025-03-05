Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde 'satış' krizi: 7 meclis üyesi CHP'den istifa etti

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:42

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Belediye Meclisi toplantısı öncesi CHP Grup toplantısında 8 meclis üyesi, sahildeki 7 nargile evinin satışına karşı çıkarak partisinden istifa etti.

CHP'den istifa kararı alanlar meclis üyeleri Murat Gürdal, Murat Yüce, Naile Bingöl, Erdinç Sarmısak, Yıldıray Arslan, Ayhan Deniz, Yakup Okumuşoğlu ve Muharrem Sağlam oldu.

İddaya göre sözkonusu 8 meclis üyesi, satış konusuyla ilgili olarak CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a muhalefet ediyordu.

İstifa eden meclis üyeleri, dilekçelerini İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu’na teslim etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bu istifaları “CHP’ye ihanet” olarak değerlendirdi.

Geçen şubat ayında da benzer bir madde, CHP’li 10 meclis üyesinin AKP grubu ile hareket etmesi sonucu reddedilmişti.