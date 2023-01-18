Temel Karamollaoğlu'ndan videolu gönderme: 'Mayıs'ta iklim değişecek'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından, sosyal medya hesabından “Mayıs’ta iklim değişecek” açıklaması ile bir video paylaştı.

ANKA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 22:39
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından sosyal medya hesabında partisinin hazırladığı bir videoyu paylaştı.

Karamollaoğlu’nun “Mayıs’ta iklim değişecek” notunu düştüğü videoda; ilkbahar ve doğa görüntüleriyle birlikte kuş sesleri yer alıyor. Video, ‘Mayıs’ta iklim değişecek’ cümlesiyle sona eriyor.


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