Son dakika... Meral Akşener'den Erdoğan'ın 14 Mayıs işaretine ilk yanıt

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret eden seçim açıklaması için ilk yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:41
Son dakika... Meral Akşener'den Erdoğan'ın 14 Mayıs işaretine ilk yanıt
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" diyerek işaret ettiği seçim tarihine (14 Mayıs) ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk yanıt geldi.

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık Twitter hesabından "Mayıslar Bizimdir!" paylaşımı yaptı. 

İşte Akşener'in paylaşımı: 


Meral Akşener 14 Mayıs İyi Parti

En Çok Okunan Haberler