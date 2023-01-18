Son dakika... Meral Akşener'den Erdoğan'ın 14 Mayıs işaretine ilk yanıt

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:41

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" diyerek işaret ettiği seçim tarihine (14 Mayıs) ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk yanıt geldi.

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık Twitter hesabından "Mayıslar Bizimdir!" paylaşımı yaptı.

İşte Akşener'in paylaşımı: