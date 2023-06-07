Karamollaoğlu'dan dikkat çeken açıklama: 'Kısır döngüden kurtulmamız gerekiyor'

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:30

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:34

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, seçim gündemini geride bıraktıklarını ve bundan sonrası için geçim derdi başta olmak üzere milletin gerçek gündemine odaklandıklarını kaydetti.

Karamollaoğlu, "AK Parti iktidarının ve Sayın Erdoğan'ın artık hiçbir bahanesi ve mazereti yoktur, olamaz. Milletimiz, kendisine bir 5 yıl daha ülkeyi yönetme vazifesini vermiştir. Temennimiz, bu süreci de geride kalan 21 yılda olduğu gibi yanlış politikalarla heba etmemesidir. Zira ülke ve millet olarak, kaybedecek tek 1 saniyemiz, boşa harcanacak enerjimiz kalmamıştır. Haklı eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır ve bunlardan istifade de ediyoruz. Ayrıca insanımızın değişim beklentisinin gerçekleşmemesinin üzerine yaşadığı kırgınlıkları, kızgınlıkları ve küskünlükleri de anlayışla karşılıyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, yine iktidarın kulaklarına fısıldadıklarını tekrarlayanlara ve trollerin piyasaya sürdüğü cümleleri dile getirenlere de takılıp kalmıyoruz" diye konuştu.

'KISIR DÖNGÜDEN KURTULMAMIZ GEREK'

TÜİK'in açıkladığı yüzde 0.04'lük aylık enflasyon oranını hatırlatan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu unutmayalım; TÜİK'in müthiş bir matematik formülüyle yüzde 0.04 olarak açıkladığı enflasyon rakamları, sadece bize oy veren vatandaşlarımızın değil, iktidar blokuna ve Sayın Erdoğan'a oy veren vatandaşlarımızın da alın terinin gasbedilmesine vesile olacak. Öyleyse, kazananı olmayan bu kısır döngüden, kaybedeni 85 milyon olan bu yersiz tartışmalardan bir an evvel çıkmamız, kurtulmamız gerekiyor. Hiç kimsenin 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere odaklanarak, bugünü ıskalama lüksü yoktur.

Özellikle iktidarda bulunanlar, aynı yanlış üslupla, ötekileştiren, düşmanlaştıran bir dille, bir kez daha iftira, yalan, algı ve manipülasyon siyasetiyle seçim kazanma hesapları yapmaya asla teşebbüs etmemelidir. Saadet Partisi olarak bizler, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu hatırlatmaları, uyarıları yapmaya devam edeceğiz. Zira milletimiz, bize bu sorumluluğu yüklemiştir. Biz doğru muhalefet yapmanın gereğini harfiyen yerine getirecek ve iktidarı doğru işler yapması adına ikaz etmeye devam edeceğiz."