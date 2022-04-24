Karamollaoğlu'ndan 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?' açıklaması
AKP'nin oy oranının belli bir oranın altına düşmemesiyle ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, bu durumu üç başlık altında açıkladı.
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, yapılan çeşitli seçim anketlerinde AKP'nin oy oranının belli bir oranın altına düşmemesini yorumladı.
Habertürk'ten Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu "AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Tuzu kuru olanlar
Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.
"Sosyal yardım alanlar"
Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.
"Cami cemaati olanlar"
En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. ‘Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?' endişesi var."
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