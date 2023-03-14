Karamollaoğlu'ndan AKP'ye çok sert 'aşevi' tepkisi: 'İktidarı uyarıyorum...'

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:38

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:41

Malatya’da Saadet Partisi'nin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi, Malatya Valiliği tarafından kaldırılmak istendi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Valiliğin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtildi ve 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletildi.

"İKTİDARI UYARIYORUM"

Konunun gündem olmasının ardından; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da yaşananlara sert tepki geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!" dedi.

Saadet lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"