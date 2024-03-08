Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Diyanet'e çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır fetvası yayınlansın'

AKP'nin 'üç maynun'u oynadığı İsrail ile ticaret konusu gündemden düşmüyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı yaparak "İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:25
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Diyanet'e çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır fetvası yayınlansın'
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği devam ediyor.

Türk firmalarının İsrail işgali altındaki topraklara yönelik ihracatı hız kesmeksizin devam ederken; hükümetten söz konusu ihracatı durdurması talep ediliyor. 

İsrail ile ticaret konusuna dair geçenlerde MAZLUMDER tarafından önemli bir adım atılmıştı.

İstanbul Çağlayan’daki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi’ne gelen MAZLUMDER mensupları, Türkiye’den İsrail rejimine yönelik ticarete devam eden kişi ve firmalar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuya dair bir hamle de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden geldi.

"O FETVAYI BİR AN ÖNCE YAYINLAYIN"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için fetva yayınlamasını istedi.

"İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın ve devlet büyüklerimizi bu konuda harekete geçirmeye çalışın" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Korkaklığın zilletinden, şehadetin izzetine koşmak için intifadayız! Katil terör örgütü israilin Gazze'ye yönelik yapmış olduğu hain saldırılara ve İslam ülkelerinin sessizliğine karşı basın açıklamamızı gerçekleştirdik."


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