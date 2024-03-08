Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Diyanet'e çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır fetvası yayınlansın'
AKP'nin 'üç maynun'u oynadığı İsrail ile ticaret konusu gündemden düşmüyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı yaparak "İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın" çağrısı yaptı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği devam ediyor.
Türk firmalarının İsrail işgali altındaki topraklara yönelik ihracatı hız kesmeksizin devam ederken; hükümetten söz konusu ihracatı durdurması talep ediliyor.
İsrail ile ticaret konusuna dair geçenlerde MAZLUMDER tarafından önemli bir adım atılmıştı.
İstanbul Çağlayan’daki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi’ne gelen MAZLUMDER mensupları, Türkiye’den İsrail rejimine yönelik ticarete devam eden kişi ve firmalar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Konuya dair bir hamle de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden geldi.
"O FETVAYI BİR AN ÖNCE YAYINLAYIN"
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için fetva yayınlamasını istedi.
"İsrail ile yapılan ticaretin haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın ve devlet büyüklerimizi bu konuda harekete geçirmeye çalışın" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Korkaklığın zilletinden, şehadetin izzetine koşmak için intifadayız! Katil terör örgütü israilin Gazze'ye yönelik yapmış olduğu hain saldırılara ve İslam ülkelerinin sessizliğine karşı basın açıklamamızı gerçekleştirdik."
KORKAKLIĞIN ZİLLETİNDEN, ŞEHADETİN İZZETİNE KOŞMAK İÇİN İNTİFADAYIZ!— AGD | MGV Marmara İlahiyat (@agdmuif) March 7, 2024
Katil terör örgütü israilin Gazze'ye yönelik yapmış olduğu hain saldırılara ve İslam ülkelerinin sessizliğine karşı basın açıklamamızı gerçekleştirdik. #marmarailahiyatintifada#sesiniyükselt pic.twitter.com/L0wCKS3B0I
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- 'Yönetmeyeceğim'
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
- Gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
- Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?