Karar verildi: Ekrem İmamoğlu'nun

Yayınlanma: 23.03.2025 - 03:18

Güncelleme: 23.03.2025 - 07:40

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' dosyasından verdiği ifadenin ardından, "yolsuzluk" dosyası ile ilgili savcılıkta verdiği ifade sona ermişti.

İmamoğlu için savcılık kararını açıkladı.

Buna göre, her iki suçlama için İmamoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Son dakika gelen bilgisine göre İmamoğlu'nun hakimlik sorgusunun başladığı ifade edildi. Duruşmayı Özgür Özel, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve Mansur Yavaş da takip ediyor.

İFADE VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu tamamlandı.