Kardeşi konuştu, İmralı Heyeti'nden 'yalanlama' geldi: Terör örgütü liderinin 'silah bırakma' bilmecesi

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde kendisiyle görüşen kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla örgütün silah bırakma kararı ve Suriye sahasına ilişkin mesajlar verdi.

Mehmet Öcalan'ın örgüte yakın yayın organı tarafından konuşmasına göre, Abdullah Öcalan, Suriye'nin kuzeyindeki "Rojava" olarak adlandırılan bölgede Kürtlerin silah bırakmayacağını söyledi.

Mehmet Öcalan'ın aktardığına göre "Biz üzerimize düşeni yaptık, artık yapacağımız bir şey yoktur. Rojava’da Kürtler asla silah bırakamaz" diyen terör örgütü lideri, Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri için de "Ahmet Şara IŞİD’in başıdır, yarın ne yapacağı belli değildir" dedi.

Öcalan terör örgütünün Suriye'deki kolu PYD'nin omurgasını oluşturduğu SDG için "SDG gerekirse Tabqa’da Suriye Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan edebilir" ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın Mehmet Öcalan aracılığıyla paylaşılan bu mesajlarının gündem haline gelmesinin ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nden bir "yalanlama" açıklaması geldi.

DEM PARTİ'DEN YALANLAMA: PROVOKATİF GİRİŞİMLER

Mehmet Öcalan'ın adı verilmeden yapılan açıklamada, "Bir süredir kimi çevrelerce sosyal medyada İmralı Adasında gerçekleşen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notlar yayınlanmakta ve yorumlanmaktadır. Kuşkusuz Sayın Öcalan ile heyet arasındaki görüşmeler ve özellikle Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sürecine dönük görüşleri kamuoyu tarafından haklı olarak beklenmekte ve izlenmektedir. Görüşmeler hakkında da yine heyet üyelerimiz tarafından basına ve kamuoyuna bilgi verilmektedir. Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir" denildi.

"Gerçek dışı ve tahrif edilmiş belge ve bilgilere dayandırılarak güven zedelemeyi hedefleyen tutumları provokatif girişimler olarak değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denilen ve "İmralı Adası'nda yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir" vurgusu yapılan açıklamada "Diğer tüm iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.