Karikatürist 'ters kelepçe'yle gözaltına alındı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 'istifa' çağrısı





Haftalık mizah dergisi Leman, sayfalarında yayımladığı bir karikatürde Muhammed ve Musa peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu.

Dinci çevrelerin sosyal medyadaki linç çağrılarının ardından polisin harekete geçmesiyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

4 kişinin evlerine baskın yapılıp yere yatırmak suretiyle ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı anları gösteren görüntüler ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından tek tek paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Tepki gösterenler arasında İstanbul Barosu avukatlarından, İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Özcan da yer aldı.

Ali Yerlikaya'nın Karikatürist Doğan Pehlivan'ın gözaltına alındığı anların yer aldığı videoyu paylaşıp "Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımını alıntılayan Özcan, Yerlikaya'ya tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Çizilen karikatür ne kadar iğrenç ve utanç verici ise, bu görüntüler de en az o kadar iğrenç ve utanç vericidir!

Zira şartları oluşmadıkça bir kimseye bırakın ters kelepçeyi; düz olarak dahi kelepçe takılamaz. Yalnızca şov yapmak için merdivenlere yatırılamaz, kafasına bastırılamaz.

İşkence bir insanlık suçudur! Türk hukuku işkenceyi yasakladığı gibi, İslam dini de hiçbir koşulda izin vermemiştir.

Bir İçişleri Bakanı bu görüntüleri izleyince öncelikle bu rezilliğin sorumlularından hesap sormalı, ardından istifa etmelidir. Bizimki bilakis gurur duyuyor!

İçişleri Bakanı’nın suçluluğu mahkeme kararı ile kesinleşmemiş birini sosyal medyada hedef göstermesinden falan hiç bahsetmedim bile."



