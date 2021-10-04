Kasap: Şimdi de OSB’lerin fişini çekmeye hazırlanıyorlar

04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:39

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu'nda yapılması planlanan değişikle OSB’lere kayyım atanacağını öne sürdü.

OSB yönetimlerinin müteşebbis heyetle mülki idareye devrini öngören kanun tasarısının OSB’lerin de tepkisine neden olduğunu belirten Kasap, “anlaşılan şimdi de OSB’lerin fişini çekmeye hazırlanıyorlar” dedi.

Sanayicilerin yönettiği organize sanayi bölgelerinin (OSB) valilere devredilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Kasap, Türkiye’nin en büyük OSB’lerinin hemen hemen tamamının genel kurulla yönetildiğini, genel kurulu yapılmış olan OSB’lerdeki sanayicilerin mutlu olduğunu, Türkiye’de bulunan 326 OSB’nin 18 senedir kendi kendisini yönetmekte olduğunu vurgulayarak, OSB’lerin özerkliğini bitirecek bu düzenlemeden, sanayicinin de rahatsız olduğunu söyledi.

'VAZGEÇİN' ÇAĞRISI

OSB’lerin özerkliğini bitirecek bu düzenlemeden, sanayicinin rahatsız olduğunu ve bu yasa tasarısıyla, Organize Sanayi Bölgelerinin Saray’ın vesayeti altına gireceğini belirten Kasap, "OSB’lerde arazi tahsisine artık Valilerin, Kaymakamların, yani Saray’ın el atacağını belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4562 sayılı OSB Kanunu'nda yapmayı planlandığı değişiklikten vazgeçme" çağrısı yaptı.