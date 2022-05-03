Kastamonu'da haber alınamayan kişi, arazide ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş köyünde kendisinden bir süredir haber alınamayan 82 yaşındaki Hamdi Turan, arazide ölü bulundu

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 12:39
Kastamonu'da haber alınamayan kişi, arazide ölü bulundu
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İlçeye bağlı Görentaş köyünde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hamdi Turan'ın dün sabah bayram namazına gitmemesi üzerine köy sakinleri evine gitti. Turan'ı evinde bulamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışması sonucu Turan'ın cesedi, kendisine ait arazide yaklaşık 20 metrelik yamacın dibinde bulundu.

Turan'ın cesedi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alınarak hastane morguna götürüldü.

 


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