Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani: İlişkilerimiz tüm sektörlere yansıdı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 11:33

Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Akar ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'nin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ataşeler ve siyasetçiler katıldı.



Resepsiyonda konuşan Bakan Akar, Katar'ın önemli ve anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Akar, "Katar ile Türkiye'nin tarihi, kültürel ve ortak değerler çerçevesinde yaptıkları çeşitli faaliyetler olduğunu" belirtip askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal çalışmalarla "iki ülke arasındaki mevcut kardeşliği daha da pekiştirdiklerini" kaydetti.

"İLİŞKİLERİMİZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE"

"İki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun çeşitli olaylardan sonra çok daha açık ortaya konulduğunu ve hep beraber görüldüğünü" söyleyen Akar, "Çeşitli şekillerde kederde, kıvançta bir ve beraber olmak suretiyle tek yürek olarak bu güçlüklere karşı birlikte karşı koyduk. Çok şükür o zorlukları başarılı şekilde aştık. Şu anda da başta askeri konularda savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

Bakan Akar, "Bizim 2015'ten itibaren yapmakta olduğumuz askeri iş birliğimiz ve savunma sanayisi konusundaki güçlü beraberliğimiz de başarılı bir şekilde devam etmekte. Bunun da meyvelerini aldık ve almaya devam ediyoruz" dedi.

"TÜM SEKTÖRLERE YANSIMASI SIR DEĞİL"

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani de "Bu güzel günü ikinci ülkemiz olarak sevdiğimiz ve her düzeyde en güçlü ve en sağlam bağlarla bağlı bulunduğumuz Türkiye'de ailemiz ve kardeşlerimizle kutluyoruz. Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu ve bunun iki ülke arasındaki tüm sektörlere ve alanlara yansıması bir sır değildir. Bu durum ister Katar devletinde ister Türkiye Cumhuriyeti'nde rahatlıkla görülebilmektedir. İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüşte uzlaşma sağlamıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve davetlilerin de katılımıyla pasta kesildi.







