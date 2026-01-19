Katledilişinin 19'uncu yılı: Hrant Dink anılıyor

Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19'uncu yılında anılıyor.

Hrant Dink, bu yıl da vurulduğu yerde, Şişli Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nda bulunan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı önünde anılacak.

19 Ocak’ta saat 14.30’da başlayacak anma için “Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde” başlığıyla yapılan çağrıda şöyle denildi:

“Tam 30 yıl önce Hrant Dink doğduğu topraklara bir tohum ekti: Agos gazetesi yayın hayatına başladı. Katledilişinin 19. yılında onun Agos’u kurarken taşıdığı umudu kalbimizde taşıyoruz. Adalet arayışımızı, barışa, özgürlüğe ve hakikate olan inancımızı onunla tazeliyoruz. Sözün sözümüzdür Ahparig. Bugün de, yarın da.”