Katledilişinin 19'uncu yılı: Hrant Dink anılıyor

19.01.2026 11:58:00
Haber Merkezi
Gazeteci Hrant Dink için öldürülüşünün 19'uncu yılında, İstanbul Şişli’deki Halaskargazi Caddesi’nde bulunan Agos Gazetesi eski binasının önünde anma düzenlenecek.

Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19'uncu yılında anılıyor. 

Hrant Dink, bu yıl da vurulduğu yerde, Şişli Osmanbey’deki Sebat Apartmanı’nda bulunan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı önünde anılacak.

19 Ocak’ta saat 14.30’da başlayacak anma için “Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde” başlığıyla yapılan çağrıda şöyle denildi: 

“Tam 30 yıl önce Hrant Dink doğduğu topraklara bir tohum ekti: Agos gazetesi yayın hayatına başladı. Katledilişinin 19. yılında onun Agos’u kurarken taşıdığı umudu kalbimizde taşıyoruz. Adalet arayışımızı, barışa, özgürlüğe ve hakikate olan inancımızı onunla tazeliyoruz. Sözün sözümüzdür Ahparig. Bugün de, yarın da.”

İlgili Haberler

Hrant Dink davasında karar: Sanıklara ceza yağdı
Hrant Dink davasında karar: Sanıklara ceza yağdı Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay’ın 14 sanık yönünden bozduğu davada karar açıklandı. Mahkeme, eski kamu görevlilerine farklı suçlardan müebbet hapis cezası verdi.
Tülay Hatimoğulları'ndan 'Hrant Dink' mesajı: 'Bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona'
Tülay Hatimoğulları'ndan 'Hrant Dink' mesajı: 'Bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hrant Dink’in katledilişinin 19’uncu yılında yaptığı paylaşımda, Dink’in barış ve kardeşlik mirasına sahip çıkma vurgusu yaptı. Hatimoğulları, “Bu topraklarda barışı yeşerteceğimize söz verdik” diyerek Hrant Dink’i saygı ve özlemle andı.
Hrant Dink’in iki ölümü
Hrant Dink’in iki ölümü Yarın 19 yıl olacak, içimizdeki en insan kaldırımda cansız yatalı ve üstüne serilen muşambaya sığmayan ayaklarındaki tabanı delik papucuyla unutulmaz olalı...