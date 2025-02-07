Hrant Dink davasında karar: Sanıklara ceza yağdı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:09

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:09

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'deki gazete binası önünde katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu davanın karar duruşması, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Muharrem Demirkale, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"SADECE DEVLET-İ ALİYYENİN İŞLERİNİ YAPTIM"

Olay tarihinde Yüzbaşı olan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, mütalaaya karşı savunmasında, "30 yıllık görevimin 18 yılını istihbaratta geçirdim. Bu 18 yıl içinde her türlü terör örgütünün operasyonuna katıldım. Ben sadece devlet-i aliyyenin işlerini yaptım vatana ve millete bağlılık içinde. Hiçbir örgütle ilişkim yok. Net olarak söylüyorum bu dava kumpas davasıdır. Bu dosya kapsamında hakkımda hukuken geçerli herhangi bir somut delil olmadığı gibi aleyhime bir tanık beyanı da yoktur. Bu cinayetin işleneceğini bildiğimin somut delili nerede? Hiçbir yerde. Bilgim olmayan bu olayda hangi kusurum var da yargılanıyorum?" dedi.

SON SÖZLERİ ALINDI

Demirkale son sözünde, "Kalbe ağır gelen ne varsa bize yaşattınız, bize yaşattığınızı siz de yaşarsınız" diye konuştu. Tutuklu sanıklardan Hasan Durmuşoğlu, Veysal Şahin, Gazi Günay ve Okan Şimşek de son sözlerinde tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler.

Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Mehmet Ayan, Ali Öz, Bekir Yokuş, Volkan Şahin, Mehmet Ali Özkılıç, Şükrü Yıldız ve Onur Karakaya da son söz olarak beraatlarını talep etti. Duruşmaya karar için ara verildi. Tutuksuz sanıklar Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Mehmet Ayan, Ali Öz, Bekir Yokuş, Volkan Şahin, Mehmet Ali Özkılıç, Şükrü Yıldız ve Onur Karakaya da son söz olarak beraatlarını talep etti. Duruşmaya karar için ara verildi.

KARAR: CEZA YAĞDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan başka davada ceza aldıkları için haklarındaki davanın reddine karar verirken, Demirkale, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet, Karakaya ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanık Bekir Yokuş, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan ise 10 yıl hapse çarptırıldı. Osman Gülbey de "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vesal Şahin, "İhmali davranışla adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılırken, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından beraat etti.

Sanık Gazi Günay, Okan Şimşek ve Ali Öz, "Anayasayı ihlal" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 25 yıl hapis cezası alırken, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşolu'nun, "Anayasayı ihlal" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 12 yıl 6 ay hapislerine hükmedilirken, Ayhan ve Karakaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

3 SANIĞA BERAAT 3 SANIĞA TUTUKLAMA

Sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç tüm suçlamalardan beraat etti. Sanıklar Bekir Yokuş, Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya hakkında ise hükümle birlikte tutuklama kararı verildi. Firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyanın ayrılmasına karar verildi.