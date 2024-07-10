Katledilmesi de yetmedi! AKP Gençlik Kolları'ndan çirkin 'Ali İsmail Korkmaz' paylaşımı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 18:09

Güncelleme: 10.07.2024 - 18:09

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2013 Gezi Parkı eylemleri sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz'ı sosyal medya hesabı üzerinden "Ali İsmail’in hayalleri, umutları ve adalet arayışı bizlere daima ilham verecek" ifadeleriyle andı.

Ancak Dedetaş'ın paylaşımına AKP'den çirkin paylaşımla yanıt geldi. Üsküdar Belediye Başkanı'nın sözkonusu paylaşımı, AKP Üsküdar Gençlik Kolları tarafından "terör" ithamıyla hedef alındı.

Dedetaş'ın paylaşımı alıntılanarak yapılan ve "Eren Bülbül, Aybüke öğretmen, Necmettin Yılmaz ve daha nice şehitlerimiz için kör, sağır ve dilsiz olanlar devlete baş kaldıranlardan ilham alıyor" ifadeleri kullanılan paylaşımda CHP için de "Çünkü partinizin temelinde bu anlayış var. Size ancak teröristler ve örgüt mensupları ilham verebilir" denilmekten geri durulmadı.

İşte o paylaşım:

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

İstanbul'da başlayıp ülke genelinde yayılan Gezi Parkı eylemleri sırasında, Eskişehir'de yapılan eyleme katılan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürüldü. 20 saat sonra tıbbi müdahale görebilen ve beyin kanamas geçirdiği anlaşılan Ali İsmail Korkmaz, 38 gün boyunca komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

