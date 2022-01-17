Kavala'nın serbest bırakılmamasına tepki yağdı: Yargı değil saray kararıdır

17 Ocak 2022 Pazartesi, 18:15

Yargıtay'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Kavala'nın duruşmaya katılmadığı davada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile alınan kararla 1539 gündür tutuklu olan Osman Kavala’yı tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşmanın 21 Şubat 2022 gününe ertelendi.

ÖZEL: YARGI DEĞİL SARAY KARARI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Ana Davası'nda tutukluğun devamı kararı verilmesine ilişkin olarak, "Bugün burada okunan Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı bir yargı kararı değil bir saray kararıdır" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kavala ve tüm Gezi sanıkları hepimizin gözü önünde hakim kararıyla beraat etmişlerdi. Bu dava o kararı hazmedemeyen saray rejiminin talimat davasıdır" diye konuştu.

TANRIKULU: HUKUK ZEMİNİNDE YÜRÜMÜYOR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yine üzüntüyle bu adliyeden ayrılıyoruz maalesef. Bu dava hukuki saiklerle açılmış bir dava değil, hukuk zemininde yürümüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ve liderliği Sayın Erdoğan nasıl büyük badireler atlattığını, nelerle karşı karşıya kaldığını nasıl dış güçlerle mücadele ettiği asparagasını bütün insanlara anlatmak amacıyla böyle bu bir ucube dava yaratıldı maalesef" dedi.

Osman Kavala'yla ilgili olarak AİHM Konseyi'nin bu kararı takip ettiğini hatırlatan Tanrıkulu, "Türkiye ile ilgili bir yaptırım süreci başlatılacak" diye konuştu.

"SARAY'IN TALİMATI İLE ALINMIŞ BİR KARAR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Osman Kavala'nın tutukluluğuna oy devam kararı verilmesine tepki gösterdi. Başarır, "Hukuki hiçbir dayanağı olmayan bu karar mahkemenin değil, sarayın talimatı ile alınmış bir kararıdır" diye konuştu.

"ADALET, SARAY ELİYLE BİR KEZ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Saray kararı verdi, Osman Kavala'nın haksız tutukluğuna devam denildi" dedi.

Ağbaba, "1539 gündür tutuklu olan Osman Kavala'ya verilen tutuklama kararıyla adalet, Saray eliyle bir kez daha öldürülmüştür" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

2013’te Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarla ilgili dava, 8 yıl sonra sil baştan, üstelik torba dava halinde yeniden görüldü. Gezi’yi organize ettikleri iddia edilen aralarında tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasından sonra dava torba davaya dönüştü.

Kavala’nın serbest kalmasını engellemek amacıyla daha önce tahliye edildiği, Türkiye’nin AİHM’de mahkum edilmesine yol açan iddialar, Türk Ceza Kanunu’ndaki farklı maddelerden yeniden dava konusu yapıldı. Bu dava, Gezi davası ile birleştirildi. 6 yıl önce beraatle biten Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozuldu ve bu dosya da Gezi davasına eklendi. Böylece, Gezi davası, her biri daha önce yargılama konusu yapılan, iddiaları defalarca tartışılan ayrı dosyaların birleştiği bir torba dava haline geldi. Mahkeme heyeti avukatların dosyaların ayrılması talebi dahil tüm taleplerini reddetti. Bunun üzerine Çarşı avukatları duruşmadan çekilme kararı alarak salonu terk etti. Salonda bulunan seyirciler de avukatlara alkışlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında "Soros artığı" ifadesini kullanmasının ardından duruşmalara katılmayacağını duyuran Osman Kavala 26 Kasım'daki duruşmaya katılmadı. Geçtiğimiz duruşmada hukuki durumda değişiklik olmadığı gerekçesiyle Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.