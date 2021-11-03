'Kaymakam 29 Ekim konuşması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı' iddiası

03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:27

Ordu'nun Korgan İlçesine geçtiğimiz Ağustos ayında atanan Kaymakam Miraç Akbulut, dün akşam saatlerinde aniden görevden alındı.

Akbulut'un, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından yaptığı konuşmasından dolayı görevden alındığı ileri sürüldü.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, görevden alınan Kaymakam Akbulut’un Atatürkçü ve idealist bir kişiliğe sahip olduğu için görevden alınıp soruşturma açıldığını iddia etti.

Korgan’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kendisinin de katıldığını ve ilçe halkının kutlamaları çok beğendiğini söyleyen Adıgüzel, kutlamalarda gün boyu Atatürk ve Cumhuriyet marşları çalındığını dile getirdi.

“AKP’LİLER VE TARİKATLAR ŞİKAYET ETMİŞTİR”

Adıgüzel, Kaymakam Miraç Akulut’un açılış törenlerinde yaptığı konuşmasında, defalarca Atatürk ve Cumhuriyet sözlerini kullandığını ancak bir kez dahi Recep Tayyip Erdoğan’ın adını kullanmadığını söyleyerek, “Kaymakam Akbulut, konuşmasında Cumhuriyetin getirdiği kazanımları anlatırken, bir bölümünde Atatürk’ün, ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz’ sözünü kullandı. Sık sık Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptı. İlçede etkili olan AKP’ye yakın tarikatlar var. AKP’liler ve bunlar konuşmadan rahatsız oldukları için kaymakamı şikayet etmişler” dedi.

VALİLİKTEN TUHAF AÇIKLAMA

Öte yandan iddia ve haberler üzerine Ordu Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kaymakam Akbulut'un "görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu" gerekçe gösterilirken sözkonusu tutumun ne olduğuna dair somut bir açıklama yapılmadığı görüldü.

Valilik açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında "Ordu Korgan Kaymakamının Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı" yönünde gerçek dışı haberler yer alşmaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberlere yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır.

TBMM çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir."