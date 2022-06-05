Kayseri'de 700 kişi CHP'ye katıldı, Kılıçdaroğlu 'Artık hiçbir yer kale değildir' dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye yeni 700 üyenin katıldığı Kayseri için “AKP’nin kalesi” ifadesinin kullanıldığı haberi alıntılayarak, "Artık hiçbir yer kale değildir" dedi.
Kayseri’de 700 kişi CHP’ye katıldı ve bunun için dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katılımıyla bir tören düzenlendi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu katılım töreninin “AKP'nin kalesi Kayseri'de CHP'ye 700 yeni üye” başlığıyla yayımlanan bir haberi sosyal medya hesabından alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:
“Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz.”
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