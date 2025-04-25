Kayyum atamalarında dikkat çeken ayrıntı: Yine aynı kadro hedefte

Yayınlanma: 25.04.2025 - 14:10

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik Kent Uzlaşısı operasyonu kapsamında kayyum atanan Şişli Belediyesi’nde tepki çeken bir gelişme daha yaşandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen, belediye başkan yardımcıları Hakan Karademir ve Şeref Can Ayata’yı görevden aldı.

Ertürkmen, görevden alınan Karademir ve Ayata’nın yerine AKP’li Hüseyin Kömekçi’yi getirdi. Kadıköy İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi mezunu Kömekçi, AKP'li Şadi Yazıcı'nın Tuzla Belediye Başkanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü ile Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

(Şeref Can Ayata)

Görevden alma işleminden kısa bir süre sonra Karademir ve Ayata’nın belediyenin resmi sitesindeki bilgilerinin kaldırıldığı görüldü.

ÖNCÜ KADROLAR HEDEFTE

Öte yandan görevden alınan kişilerin geçmişleri dikkat çekti. Daha önce Beylikdüzü Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Hakan Karademir, “İstanbul’un muhafızları” olarak tanımlanan ve “ranta karşı kamucu, eşitlikçi” yaklaşımı savunan Şehir Plancılarının arasında yer alıyordu.

(Hakan Karademir)

Karademir’in üniversite öğrenciliği döneminden beri Resul Emrah Şahan, Tayfun Kahraman ve Gürkan Akgün ile beraber hareket ettiği bilinirken, Şişli’deki ranta karşı mücadelede Karademir öne çıkan kişiler arasında yer alıyordu.

Sistem ve bilgi güvenliği, sunucu sanallaştırma ve e-dönüşüm alanlarında uzmanlığı bulunan Ayata ise Silivri Belediyesi'ni eBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşiv altyapılarını tamamlayan; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden elektronik imzalı tebligat yapan ilk belediye haline getiren çalışmaları yönetti. Türkiye’de bir ilk olan dijital imar durumu uygulamasını geliştirerek E-İMAR ve e-RUHSAT sistemlerini hayata geçiren Ayata, İETT’de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yaptığı dönemde İETT'nin TS EN ISO 27701 kalite belgesi alan ilk kamu kurumu olmasını sağlamıştı.