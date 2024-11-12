Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde 3 kişi daha görevden alındı

Esenyurt Belediyesi'nde Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya, Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı.

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde 3 kişi daha görevden alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:49

Esenyurt Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in ''terör örgütü üyeliği'' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak Can Aksoy atandı.

Kayyum atanan belediyede görevden almalar devam ediyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya, Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı.

Ayrıca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma daha başlatıldı.


Etiketler: #Esenyurt Belediyesi #kayyum

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