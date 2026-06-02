Kayyum yönetimindeki Tunceli'de 'Kılıçdaroğlu' afişleri

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'den 'destek' geldi.

Kayyum yönetimindeki kentte bulunan reklam panolarına Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı afişleri asıldı.

CHP Tunceli İl Başkanlığı, 'mutlak butlan' kararı sonrası partinin genel başkanı Özgür Özel'e desteğini “Siyasi saiklerle verilen hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir. CHP milletin baba ocağıdır. Anadolu’nun dört bir yanında fedakarca çalışan örgütümüzün duvarı, dış müdahalelere de karanlık dehlizler ardındaki siyaset hesaplarına da tamamen kapalıdır. Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, örgütümüzün ve kurultayımızın iradesiyle üst üste 4 kez rekor oyla genel başkanımız olarak seçilmiştir ve tescil edilmiştir. Bunun haricinde hiçbir kişi veya merci bizim için meşru değildir" ifadeleriyle bildirmişti.