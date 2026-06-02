Kayyum yönetimindeki Tunceli'de 'Kılıçdaroğlu' afişleri

2.06.2026 15:30:00
Haber Merkezi
Tunceli’deki caddelerdeki reklam panolarına mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişleri asıldı.

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'den 'destek' geldi.

Kayyum yönetimindeki kentte bulunan reklam panolarına Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı afişleri asıldı.

Image

CHP Tunceli İl Başkanlığı, 'mutlak butlan' kararı sonrası partinin genel başkanı Özgür Özel'e desteğini “Siyasi saiklerle verilen hukuk dışı butlan kararı ile seçilmiş iradeyi yok sayan ve seçimsiz-muhalefetsiz bir Türkiye yaratmayı hedefleyen bu karar, çok partili demokratik hayat açısından büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bizler, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. CHP, kişisel ihtiraslar veya küçük siyasi hesaplarla teslim alınacak bir parti değildir. CHP milletin baba ocağıdır. Anadolu’nun dört bir yanında fedakarca çalışan örgütümüzün duvarı, dış müdahalelere de karanlık dehlizler ardındaki siyaset hesaplarına da tamamen kapalıdır. Parti içi demokrasi mekanizmalarımızın ve kurultay irademizin dışındaki hiçbir zemini meşru kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, örgütümüzün ve kurultayımızın iradesiyle üst üste 4 kez rekor oyla genel başkanımız olarak seçilmiştir ve tescil edilmiştir. Bunun haricinde hiçbir kişi veya merci bizim için meşru değildir" ifadeleriyle bildirmişti.

 

Umut Akdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na göndermeli paylaşım: "CHP'ye kayyum olarak Melih Gökçek atansa ne yapardı?"  CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Akdoğan'ın, "CHP'ye kayyum olarak Melih Gökçek atansa ne yapardı?" sorusuyla hazırladığı 10 maddelik liste, sosyal medyada gündem oldu.
Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi bugün açıklanacak mı? İstinafın CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği karar sonrası genel başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bugün açıklanması bekleniyor. MYK üyelerinin bugün CHP Genel Merkezi’nde yeni atanacak Parti Sözcüsü tarafından duyurulacağı ifade ediliyor.
Atatürk ve Kılıçdaroğlu Bir yanda Mustafa Kemal Atatürk, yanında da CHP’nin işgalci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu!...