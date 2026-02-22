KCK: Rapor, yanlış ve eksiklikler nedeniyle sakatlanmıştır

Terör örgütü PKK'nin çatı yapılanması KCK'den 'süreç'le ilgili olarak TBMM'de kurulan komisyon tarafından hazırlanan rapora tepki geldi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı imzasıyla terör örgütüne yakın ANF'de yayınlanan açıklamada "Aylar süren çalışmadan sonra açıklanan komisyon raporu çok temel yanlış ve eksiklikler içermektedir. Raporun içeriği bu temel yanlış ve eksiklikler nedeniyle sakatlanmıştır” denildi.

Açıklamanın o bölümü şöyle:

"Aylar süren çalışmadan sonra açıklanan komisyon raporu çok temel yanlış ve eksiklikler içermektedir. Raporun içeriği bu temel yanlış ve eksiklikler nedeniyle sakatlanmıştır. Kuşkusuz Kürt sorununun çözümsüz kalması esas olarak demokrasi yoksunluğunun sonucudur. Zaten Kürtler yararlanır, yani sorunun çözümünün önü açılır diye demokratikleşmeden ısrarla kaçınılmıştır. Raporda Kürt sorununun adı konulmuyor. Bir sorunun adı konulmadan çözülmesi mümkün değildir. Raporda sorunun çözülmesi, kök sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlı deniliyor ama bu kök sebep ve sebepler ortaya konulmuyor. İşte Türkiye’nin 100 yıllık çıkmazı budur. 100 yıldır sebeplerle değil, sonuçlarla uğraşılıyor. 100 yıllık sebep, Kürt inkarıdır. Sözde inkardan vazgeçildi denilse de hukuki ve siyasi olarak bu inkar sürdürülmek isteniyor. Raporda Kürt varlığından ve sorunundan söz edilmemesi bu nedenledir. Dolayısıyla da Kürt ve Türk kardeşliğinden söz edilmesinin bir toplumsal, kültürel, siyasi ve hukuki değeri olmamaktadır."

"ESKİ ANLAYIŞ VE POLİTİKA DEVAM ETTİRİLİYOR"

"Raporda Kürt sorunu dememek için ısrarla terör sorunu denildiği" belirtilen açıklamada "Terör sorununun kalıcı çözümünün demokratikleşme ile olacağı da belirtilmektedir. Aslında raporda çatışmaların Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Şimdiye kadar soruna güvenlikçi anlayışla yaklaşıldığı da ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımla sorunun çözülemeyeceği belirtilmektedir. Böylece Kürt sorununun toplumsal, kültürel ve siyasi yanlarına bakılmadığı itiraf edilmiş olmaktadır. Bu da Kürt varlığının kabul edilmemesi ve sorunların çözüme kavuşturulmamasını ifade etmektedir. Raporda Kürt varlığı ve sorunundan söz edilmeyerek, her şey terörizm parantezine sıkıştırılarak eski anlayış ve politika devam ettirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"ÖCALAN'IN HERKESLE GÖRÜŞME İMKANI SAĞLANMALI"

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın tutukluluk halinin de gözden geçirilmesi istenen açıklamada "Eğer Türkiye tüm sorunlarından kurtulup Türk-Kürt kardeşliği temelinde Ortadoğu’da demokratik temelde yükselen bir güç olma konusunda ciddi ve kararlıysa, o zaman Rêber Apo’yu açıktan muhatap almalı, Rêber Apo’nun herkesle görüşme ve konuşma imkanını sağlamalıdır" ifadelerine yer verildi.