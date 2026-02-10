Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Osman Gökçek'ten 'PORTAŞ' ve 'Mesut Özarslan' sorularına yanıt!

10.02.2026 12:12:00
Haber Merkezi
Hıdırlıktepe bölgesindeki projelerle ilgili suç duyurusunda bulunan AKP'li Osman Gökçek, asıl muhatabının ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu belirterek "PORTAŞ konusunda bir usulsüzlük varsa Özarslan bunun dışında kalamayabilir” dedi. Gökçek, Özarslan'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara ise “Parti yöneticilerimiz bilir ama bende bizim partiye geçeceğine dair bir bilgi yok” yanıtını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara’da Şükran Anıtı ile Şehitler Anıtı’nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili şikâyette bulundu.

Şikâyet üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken; Gökçek tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’deki rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.

"ÖZARSLAN BUNUN DIŞINDA KALAMAYABİLİR"

Osman Gökçek'in şikâyet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı aktarıldı.

Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan Gökçek, suç duyurusunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında olduğunu belirtti.

Soruşturmanın Mesut Özarslan'ı da kapsayabileceğine dikkat çeken Osman Gökçek "Ancak PORTAŞ konusunda bir usulsüzlük varsa Özarslan bunun dışında kalamayabilir” dedi.

ÖZARSLAN AKP'YE GEÇECEK Mİ?

Gökçek, Özarslan'ın AKP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili soruya ise “Parti yöneticilerimiz bilir, ama bende bizim partiye geçeceğine dair bir bilgi yok” yanıtını verdi.

