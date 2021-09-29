Keçiören Belediyesi’ne ait araçtaki uyuşturucu Meclis gündeminde

29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:29

Ankara’da polis ekiplerinin, AKP'li Keçiören Belediyesi’ne ait bir araçta 2 kilo 900 gram esrar yakaladığı ortaya çıkmıştı. Aracı kullanan belediye personeli A. B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken, Keçiören Belediyesi'nden "İlgili şahıs Başkan talimatıyla işten çıkartıldı” açıklaması yapılmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, skandal olayı Meclis gündemine taşıdı. Hakverdi konu ile ilgili, “Aracı kullanan A.B.’nin belediyede şoför olarak çalıştığı öğrenilmiştir. Olayın açığa çıkması sonrasında kişinin belediyedeki görevine son verildiği açıklanmıştır. Bir belediye aracında uyuşturucu madde ele geçirilmiş olması, tüm dikkatleri AKP’li Keçiören Belediyesi’ne çevirmiştir. Belediyede çalışan bir kişinin, belediyeye ait bir araçla halkı zehirlemesi, olayda bir ihmal ya da başka sorumlular var mıdır sorusunu akıllara getirmektedir. Konu hakkında detaylı bir açıklama yaparak, kamuoyunu aydınlatmak, varsa bir ihmal açığa çıkartmak hem İçişleri Bakanlığı’nın hem de Keçiören Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır” ifadelerini kullandı.

'A TAKIMI' İNSANLARA ZEHİR TAŞIYOR!

Hakverdi yaptığı açıklamada “AKP’li Keçiören Belediyesi, sözde A Takımı’nın özellikle alkol satan esnaflara, pazarcılara ve vatandaşlara saldırıları ile sık sık gündeme gelmektedir. Esnaf ve vatandaşlara “ahlak adı altında” eziyet olunan bir ilçede, bir belediye çalışanının, belediyeye ait bir araçla yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanması, ülkede yaşanan birçok olayın özeti niteliğindedir ve bir an önce bu vahim olay ve arkasındakiler açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi.



