Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim açıklaması: 11 büyükşehire yenilerini ekleyeceğiz

Yayınlanma: 07.07.2023 - 21:44

Güncelleme: 07.07.2023 - 21:47

Gazeteci Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi Tv100'de anlattı.

Programda aktarılana göre, hakkında düzenlenen fezlekelere değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de adalet olmadığı için demokrasi olmadığı için yargı bağımlı hale geldiği için dönemli savcıları da fezleke düzenledi ve gönderdiler. Tabii benim en büyük arzum davaların açılması benim istediğim bütün delillerin de hakim tarafından ve savcı tarafından toplanması. O zaman gerçekler çok daha net ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ÇOK İNANMIŞTIK"

CHP lideri, Barış Yarkadaş'ın "Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hepimiz çok iyi inanmıştık. Yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacağımıza dair. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil.

"11 BÜYÜKŞEHİRE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Öbürüne bakıyorsun, 49’da 35’lere kadar düştü. Dolayısıyla biz yani Cumhurbaşkanlığı kazanamamanın getirdiği moral bozukluğu en azından kısmen de olsa sağladığımız bazı başarılarımızı da gölgeledi. Yani onları da konuşamaz hale geldik ama ben şuna inanıyorum.

Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek."