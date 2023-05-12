Kemal Kılıçdaroğlu: Asla boyun eğmeyiz

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere 2 gün kala Cumhur İttifakı’nın son seçimlerde yüzde 73 oy aldığı Sivas’a geldi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00
Kemal Kılıçdaroğlu: Asla boyun eğmeyiz
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’na mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti.

Liderler; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan Milli Mücadele döneminde kullanılan ve “Manda ve himaye kabul edilemez” kararının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi kongre binasının olduğu meydanda yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

 Sivas demir-çelik fabrikasını kamulaştıracağım.  

Görüşü, inancı ne olursa olsun insana saygı duyarım. 

Sinan Ateş’in katillerini unutmadım. Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluna da söz verdim.  

Onlar mevsimlik milliyetçi. Biz kökten milliyetçiyiz.  Birilerine boyun eğmeyiz, diz çökmeyiz. Düne kadar küfrettikleri adamın kapısına gidip de onun önünde para dilenmeyiz. Biz Kuvayı Milliyeci’yiz. 

Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Bursa mitinginden önce Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti.


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