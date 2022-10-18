Kemal Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’ne ilişkin yaptığı paylaşımda; ''Can Azerbaycan’ın bağımsızlığına varan yolda mücadele verenleri minnetle anıyor, halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 21:39
Kemal Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan’ın bağımsızlığına varan yolda mücadele verenleri minnetle anıyor, halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun'' ifadelerini kullandı. 




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