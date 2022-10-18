18 Ekim 2022 Salı, 21:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan’ın bağımsızlığına varan yolda mücadele verenleri minnetle anıyor, halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.







