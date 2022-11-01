Kemal Kılıçdaroğlu: Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, kasım sonunu bekleyin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gidiyorum… Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, Kasım sonunu bekleyin” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad' Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!” demişti.
KILIÇDAROĞLU: TEMİZ PARA GELİRSE KİRLİ PARA GİDER
Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra'ya gideceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM’de yaptığı grup toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabında paylaştı.
'TEK ÇÖZÜMÜ BUDUR' DİYEREK DUYURDU
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:
- Türkiye’ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gidiyorum. Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar. Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur: Temiz yatırım, güçlü üretim. Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, Kasım sonunu bekleyin.
"UYUŞTURUCU BELASINI SÖKÜP ATACAĞIZ. SADECE HIRSIZLARDAN, YOLSUZLARDAN VE ZORBALARDAN DEĞİL…"
Kılıçdaroğlu, grup toplantısının bir bölümünü paylaştığı videoda şunları söyledi:
- Kendi mafyamız yetmiyormuş gibi sonunda bunlar yabancı mafyayı da Türkiye’ye ithal ettiler. Nasıl ettiler? Kara paralarını davet ederek ettiler. Davetiye çıkardılar resmen, baronlar İstanbul’da fink atıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayınladı. Türkiye’de uyuşturucu raporu. Ülkemizi kuşatan, metamfetamin kullanımı son 2 yılda 5,5 kat arttı diyor. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Annelerin feryatları arşı aştı. Peki çare ne? Çare temiz parayı yepyeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Krizi temiz paralarla çözeceğiz. Önce ivedilikle kara para akışını durdurmak lazım.
- İstanbul’a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal baronlardan, mafyadan başlayacağız. Sonra bizimkilerle de hesaplaşacağız. Ve o baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz. Bütün anneler size söylüyorum, bakın bu Bay Kemal’in sözüdür, bunların tamamını yapacağım. Hapiste belki albüme bakar da o eski günleri yad eder. Öyle kurumlara emir vererek de kendini kurtaramaz bu kişi. Ailelerimizi, çocuklarımızı korumak benim boynumun borcudur. Kararlıyız. Tepeden tırnağa uyuşturucu belasını söküp atacağız. Sadece hırsızlardan, yolsuzlardan ve zorbalardan değil… Aynı zamanda mafyadan, çetelerden ve kara para baronlarından da bu milleti kurtaracağız.
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