Kemal Kılıçdaroğlu: Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, kasım sonunu bekleyin

01 Kasım 2022 Salı, 19:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesine dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad' Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!” demişti.

KILIÇDAROĞLU: TEMİZ PARA GELİRSE KİRLİ PARA GİDER

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra'ya gideceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM’de yaptığı grup toplantısından bir bölümü sosyal medya hesabında paylaştı.

'TEK ÇÖZÜMÜ BUDUR' DİYEREK DUYURDU

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

Türkiye’ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye’nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra’ya gidiyorum. Temiz para gelirse kirli para gider. Bu para hem halka iner, hem işsizliği bitirir, hem uyuşturucuyu sokaklarımızdan söküp atar. Sürüklendiğimiz kriz girdabının tek çözümü budur: Temiz yatırım, güçlü üretim. Bay Kemal’in Türkiye için çok büyük planları var, Kasım sonunu bekleyin.

"UYUŞTURUCU BELASINI SÖKÜP ATACAĞIZ. SADECE HIRSIZLARDAN, YOLSUZLARDAN VE ZORBALARDAN DEĞİL…"

Kılıçdaroğlu, grup toplantısının bir bölümünü paylaştığı videoda şunları söyledi: