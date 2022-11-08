Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak’ diyerek paylaştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü, “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:
- Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline nasıl getireceğiz, bunu anlatacağım. Erdoğan, sen de dinle. Son sözüm Cumhuriyet Halk Partililere. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun.
- Bay Kemal'in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak, dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal'in yanında sizler olacaksınız, vatanseverler olacak. Durma, Cumhuriyet Halk Partisi, korkma ve kaygılanma. Bedeli ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun mutlaka kazanacağız.
Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak… pic.twitter.com/9PL67VB66x— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 8, 2022
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