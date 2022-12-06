Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde sunumu Fuat Oktay'ın yapmasına tepki gösterdi: Erdoğan'ı Meclis'e çağırdı

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 yılı bütçe görüşmeleri maratonu başladı. Bu yıl da bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.

Fiyat artışlarına karşın Oktay’ın sunumda “enflasyonist dinamikler yakından incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 7 civarında olan aylık enflasyonun, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5 ve yılın üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 2.3 seviyesine gerilediğini” söylemesi dikkat çekti. Oktay, “İtibar, refah ve güç kazandıran politikalarımızla önümüzdeki yıl milletten aldığımız gücü yine milletimize sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.

5’Lİ ÇETEYİ ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada “Seçilen bir cumhurbaşkanının gelip bütçesini savunmaması parlamentoya saygısızlıktır” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

- Artık iki Türkiye var. Biri Saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. O Türkiye’de her şey var. Masalar dolup taşıyor. Ejder meyveleri var. Bu Türkiye, diğer Türkiye’nin 481 milyarını hortumlamış durumda. Pudracılar var, baronlar var.

"AÇ İNSANLAR VAR"

- Bu düzenin yarattığı ikinci Türkiye’de yaşam mücadelesi var, milyonlarca yoksul hatta aç insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var.

- Halkıma sesleniyorum. Karapara konusunu anlatacağım. Dünyanın en aşağılık insanları uyuşturucu kaçakçılarıdır.

- (Uyuşturucu ve yolsuzluk) Deftere yazdık, hepsinin hesabı sorulacak. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tiranlar, zorbalar hep giderler.