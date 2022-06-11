Kemal Kılıçdaroğlu: Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz

11 Haziran 2022 Cumartesi, 21:46

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyenin ayrım yapmadığını, kararları oybirliğiyle çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah’ın izniyle Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Halkı kucaklayarak yöneteceğiz" dedi.

'HOLLANDA'NIN BİR KENTİ GİBİ ALGILADIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta Çaycuma Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buraya ilk geldiğimde bir akşam, belediye başkanımızın seçilmesi için bir aracın üstünde Çaycumalı kardeşlerime seslenmiştim ve sizler onu onurlandırdınız, seçtiniz. Gerçekten de bir Avrupa kentine girer gibi tertemiz, pırıl pırıl bir kente geldim ve benim gençliğimde gittiğim Hollanda’nın bir kentiymiş gibi algıladım ve bunu ifade ettim. Bugün yine geliyorum yine belediye başkanımız eskiye göre çok daha güzel hizmetleri Çaycumalılara sunmuş vaziyette, hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın "Hiçbir ayrım yapmadık iktidar, muhalefet olarak olabildiğince bütün kararları oybirliğiyle çıkarmaya çalıştık. Yani Çaycuma’ya hizmet yapılacaksa hep beraber gelin hizmetimizi yapalım" sözlerine dikkat Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çaycuma’yı bugünkü noktaya birlikte getirdiler. Sizlere, Çaycumalılara söz veriyorum; Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah’ın izniyle Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Barış içinde, huzur içinde yöneteceğiz. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Halkı kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayacağız, biz milletin sesiyiz, halkın sesiyiz, Mustafa Kemal’in sesiyiz."

'ENGEL ÇIKARILIYOR AMA BAŞKANLARIN GÖREVİ ENGELLERİ AŞMAK'

CHP'li belediye başkanlarına engeller çıkarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Evet yapıyoruz, çalışıyoruz, belediye başkanlarımızın önüne engeller çıkarılıyor, onlara yine şunu söyledim: Engel çıkaracaklar ama sakın ola ki şikâyet etmeyin, göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir. Onlar bütün engelleri aştılar ve halka hizmet etmeye devam ediyorlar" dedi.

"Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Millet İttifakı Türkiye’yi yönetecek. Beraber, demokrasi içinde yöneteceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka, halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama 'beşli çete'lerle hesaplaşacağız. O ayrı bir şey. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene, 'Gel seninle helalleşeceğiz' demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız, o nedenle biz halkımızı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM KİTABIMIZDA UMUTSUZLUK YOK'

Halkın umutsuz olmamasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sıkıntılarınız var, sevgili halkım biliyorum. Mutfaklarda yangın var, bunu da çok iyi biliyorum. Gencecik evlatlarımız işsiz bunu da çok iyi biliyorum. ‘Beşli çete’lere çalışan bir iktidar var, onu da çok iyi biliyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi biliyorum. Sizden tek isteğim, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın, bizim kitabımızda umutsuzluk yok, umudu büyüteceğiz, beraber birlikte Türkiye’yi yeninden inşa edeceğiz, bundan emin olmanızı isterim" diye konuştu.

'SANDIK GELECEK, BÜYÜK BİR SABIRLA SANDIĞA GİDECEĞİZ'

Devletin temelinin adalet ve liyakat olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Devletin temeli adalettir. Devlet adaletle, liyakatle yönetilir, iş ehline verilir. Eğer devleti, belediyeyi adaletle yönetmezseniz; ne kadar borç alırsanız alın o belediyeyi yönetemezsiniz. Kaynakları israf edersiniz. O nedenle liyakat denen kavran çok ama çok önemlidir. Ayrımcılığa karşı çıkacağız ve bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz" dedi.

"Yönetmeye hazır mıyız?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Sandık gelecek, büyük bir sabırla sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyup oyumuz kullanacağız. Dolayısıyla kimse endişe etmesin. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.