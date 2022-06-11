Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk yapan, vatandaşın hakkını yiyenlerle hesaplaşacağız

11 Haziran 2022 Cumartesi, 19:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta; Çaycuma Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Millet İttifakı Türkiye’yi yönetecek. Beraber, demokrasi içinde yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka, halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama ‘beşli çete’lerle hesaplaşacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Buraya ilk geldiğimde bir akşam, belediye başkanımızın seçilmesi için bir aracın üstünde Çaycumalı kardeşlerime seslenmiştim ve sizler onu onurlandırdınız ve seçtiniz. Gerçekten de bir Avrupa kentine girer gibi tertemiz, pırıl pırıl bir kente geldim ve benim gençliğimde gittiğim Hollanda’nın bir kentiymiş gibi algıladım ve bunu ifade ettim. Bugün yine geliyorum yine belediye başkanımız eskiye göre çok daha güzel hizmetleri Çaycumalılara sunmuş vaziyette, hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum.

“BİZ MİLLETİN SESİYİZ, HALKIN SESİYİZ, MUSTAFA KEMAL’İN SESİYİZ”

Evlatlarımızı dinledik, İzmir Marşı’nı okudular, İzmir’in dağlarında çiçekler açtı ama unutmayın burada da çiçekler açtı, Çaycuma’da da çiçekler açtı. Başkanımız konuşmasında dedi ki; ‘Hiçbir ayrım yapmadık iktidar, muhalefet olarak; olabildiğince bütün kararları oybirliğiyle çıkarmaya çalıştık. Yani Çaycuma’ya hizmet yapılacaksa hep beraber gelin hizmetimizi yapalım’ dedi ve Çaycuma’yı bugünkü noktaya birlikte getirdiler. Belediye Başkanımızın dirayetiyle, çalışkanlığıyla, uzlaşmacı tavrıyla Çaycuma bugün bu bölgenin en güzel ilçelerinden, kentlerinden birisi oldu. Sizlere, Çaycumalılara söz veriyorum; Çaycuma nasıl yönetiliyorsa Allah’ın izniyle Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz. Barış içinde, huzur içinde yöneteceğiz. Beraber, birlikte, ayrım yapmaksızın yöneteceğiz. Halkı kucaklayarak yöneteceğiz. Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayacağız, biz milletin sesiyiz, halkın sesiyiz, Mustafa Kemal’in sesiyiz.

“ENGEL ÇIKARACAKLAR AMA SAKIN OLA Kİ ŞİKÂYET ETMEYİN, GÖREVİNİZ ENGELLERİ AŞMAK VE HALKA HİZMET ETMEKTİR”

Belediye Başkanları arkadaşlarıma söyledim, ‘Kullandığınız para sizin paranız değil milletin parası, yaptığınız her yatırımın hesabını millete verin, harcadığınız her kuruşun hesabını millete verin; yeni bir anlayışı, yeni bir demokrasi anlayışını birlikte en azından belediyelerden başlayarak bunu anlatmaya çalışalım.’ Evet yapıyoruz, çalışıyoruz, belediye başkanlarımızın önüne engeller çıkarılıyor, onlara yine şunu söyledim: ‘Engel çıkaracaklar ama sakın ola ki şikâyet etmeyin, göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmektir. Onlar bütün engelleri aştılar ve halka hizmet etmeye devam ediyorlar.

“HALKIMIZLA HELALLEŞECEĞİZ AMA ‘BEŞLİ ÇETE’LERLE HESAPLAŞACAĞIZ”

Şimdi sıra Türkiye’ye geldi. Millet İttifakı Türkiye’yi yönetecek. Beraber, demokrasi içinde yöneteceğiz. Herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Halka, halktan topladığımız verginin yani her kuruşun hesabını vereceğiz. Halkımızla helalleşeceğiz. Ama ‘beşli çete’lerle hesaplaşacağız. O ayrı bir şey. Yolsuzluk yapan, kul hakkı yiyene, ‘gel seninle helalleşeceğiz’ demeyeceğiz. Onun hesabını soracağız, o nedenle biz halkımızı seviyoruz. Hangi görüşten, inançtan, kimlikten olursa olsun beraber yaşıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz, aynı bayrağın altındayız, aynı vatandayız. Bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bunun örneğini mi istiyorsunuz. İşte Çaycuma bunun en güzel örneği, Türkiye de bilsin, bütün dünya da bilsin böyle yöneteceğiz, yönetmeye de devam edeceğiz.

“BİZİM KİTABIMIZDA UMUTSUZLUK YOK”

Sıkıntılarınız var, sevgili halkım biliyorum. Mutfaklarda yangın var, bunu da çok iyi biliyorum. Gencecik evlatlarımız işsiz bunu da çok iyi biliyorum. ‘Beşli çete’lere çalışan bir iktidar var, onu da çok iyi biliyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi biliyorum. Sizden tek isteğim, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın, bizim kitabımızda umutsuzluk yok, umudu büyüteceğiz, beraber birlikte Türkiye’yi yeninden inşa edeceğiz, bundan emin olmanızı isterim.

“SANDIK GELECEK, BÜYÜK BİR SABIRLA SANDIĞA GİDECEĞİZ”