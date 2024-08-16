Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Ayıptır, yapmayın beyler!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili tartışmalara ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir" başlıklı bir açıklama yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son dönemde yapılan kimi sert eleştiriler üzerine tepki gösterdi.
Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir açıklama yapan İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir" başlıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!"
İşte İnce'nin o paylaşımı:
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