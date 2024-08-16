Kemal Kılıçdaroğlu: Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular

Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:32

Güncelleme: 16.08.2024 - 20:32

TBMM'deki Can Atalay oturumunda AKP'li vekiller Özalan'ın öncülüğünde, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a Meclis kürsüsünde konuştuğu sırada saldırdı.

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Verin 400 vekili bu iş sulh içinde çözülsün" cümlesini ve sonrasında patlayan bombaları, ölen insanlarımızı hatırlayın ve asla unutmayın..!

Her şey bu cümlede saklı.

Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular.

Milletin oylarıyla seçilmiş vekile konuşması sırasında, dokunulamayacak en kutsal alanda Kalleşçe arkadan saldırdılar…

Millet iradesinin tecelligahına, Milletvekilinin kanı bulaştı.

Milletin kanına ve canına saldırmaktır bu.

Dayanışmayı ve mücadele ruhunu diri tutmak Zorundayız…"

"Verin 400 vekili bu iş sulh içinde çözülsün" cümlesini ve sonrasında patlayan bombaları, ölen insanlarımızı hatırlayın ve asla unutmayın..!

Her şey bu cümlede saklı.



Bugün Türkiye'de en dokunulamaz yere dokundular.

Milletin oylarıyla seçilmiş vekile konuşması sırasında,… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 16, 2024



