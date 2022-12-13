Kemal Kılıçdaroğlu, çocuğa istismarı Adalet Bakanlığı önünde protesto etti

13 Aralık 2022 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grubunu Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle “imam nikâhıyla evlendirmesine” ilişkin olağanüstü olarak topladı.

Kılıçdaroğlu’nun, basına kapalı toplantıda milletvekillerine, “Bir haftadır bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını bekliyordum. Ülkede bunca olay oluyor, açıklama yapan yok. Bunun karşısında sessiz kalmam mümkün değil” dediği kaydedildi. Ardından da “Ben Adalet Bakanlığı’na gidiyorum” diyerek salondan çıktığı, bunun üzeride de tüm milletvekillerinin arkasından geldiği belirtildi.

"İKİ YILDIR NE YAPTINIZ?"

Milletvekilleriyle birlikte yürüyerek bakanlığın önüne gelen Kılıçdaroğlu, “Çok öfkeliyim. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz ediliyor bu ülkede. Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı ‘Biz bu meseleyi 2 yıldır biliyoruz’ diyor. İki gün değil, iki ay değil, iki yıl diyor. Biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız? Yüzünüze gözünüze dursun. Siz iki yıldır sistematik tecavüzü biliyorsunuz ama gıkınız bile çıkmıyor” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı’nın olay karşısında sessiz kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir de Fotoroman var. (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bilmiyor mu? Kim görevlerini yapmalarını engelliyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Güçlerini kimden alıyorlar? Bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor” sorularını yöneltti.

"ADALET İSTiYORUM"

Gözyaşlarını tutamayınca konuşmasına gözlüğünü çıkararak ve sinirlenerek devam eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bu haksızlık karşısında kimse tahammül edemiyor, öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım. Bu haksızlığa dayanamıyorum. Artık siyasal iktidarın polisin, savcının kolunu bağlamasını istemiyoruz. Devletin nefes alması, kurumlarının çalışması lazım. Bunun önündeki tek engel bu siyasi otoritedir. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. İki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz, onlar mı size bu olayı kapatın diyor? Onlar mı baskı kuruyor. Ben adalet istiyorum. Kızımız için de evlatlarımız için de.”

Meclis’e gelen Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan ikinci bir açıklama yaparak “6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu, organize kötülüktür. Bu operasyon yapılmadığı sürece gerginlik artacak. Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor” ifadelerini kullandı.

"ÇAYINI NEDEN İÇSİN"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun kendilerinden randevu istemediğini söyleyen Bozdağ, “Randevu istemiş olsaydı, verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm” dedi. Bozdağ’a tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Genel Başkanımız bu rezalete sessiz kalan bakanın çayını neden içsin? Daha oraya niye geldiğini bile anlamamış. Genel Başkanı’mız ‘Adalet işini yapsın’ demek için oradaydı. Çayını içmek için değil” dedi.