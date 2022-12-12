Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a istismar tepkisi: Ne anlatıyorsun sen!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 21:49

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, istismar skandalına karşı 'sessiz kalmayı tercih eden' Adalet Bakanlığı'na yürümüştü. Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa'daki istismar skandalına ilişkin ilk kez konuştu. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi: