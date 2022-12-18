Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demokrasi Şûrası'nda hukuk vurgusu yaptı: Millet adalete ulaşamıyor

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Türk Demokrasi Vakfı (TDV) dün Şişli’de bir otelde “Demokrasi Şûrası” düzenledi. TDV’nin etkinliğine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu katıldı.Kılıçdaroğlu konuşmasını yapmak için sahneye çıktığında ‘Hak, hukuk, Adalet’ sloganları atıldı.

‘HAKSIZ YARGILAMA’

Kılıçdaroğlu, “Bugün adaleti arıyoruz hep beraber. Demokrasiyi anıyoruz hep beraber. Bedeller ödendi değerli arkadaşlar, ödenmeye de devam ediyor” dedi.

Yaşanan adaletsizliklere örnekler veren Kılıçdaroğlu “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem uzun süre hapislerde kaldı. Mustafa Balbay’dan tutun Mehmet Haberal’a... İstanbul İl başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız şimdi haksız şekilde yargılanıyor. Bu da siyaseten ‘Acaba bunu nasıl devre dışı bırakabiliriz’ arayışları içindeler. Bir şehit cenazesinde bütün devlet protokolünün önünde uzun süre linç girişimiyle karşı kaldım. Hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Gerçekleri tüm halkımıza anlatalım: Milletimiz adalete ulaşamıyor. Türkiye’de adalete erişim, açlık tokluk meselesi haline gelmiştir. Türkiye’de adalete erişim, artık bir ekonomik meseledir” dedi.

‘BUNU DEFTERE YAZDIK’

“Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar mücadele edeceğiz. Yasadışı yollara başvuracaklar, mücadele edeceğiz. Yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“3 Aralık’ta söyledim, yine söylüyorum: Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak. Türkiye’de demokrasinin en büyük sorunlarından biri de 5’li çetelerdir. 5’li çete dememe bakmayın bunların sayıları 5’ten çok daha fazla. Çetelerin, kirli sermayelerin devlete 418 milyar dolar borcu var. Bunu deftere yazdık. O kirli paraların tamamını tahsil edeceğiz. O para ile devleti ve demokratik kurumları onaracağız, bazılarını yeniden inşa edeceğiz. Geçmişte daha parlak değildi. Demokrasi hep hor görüldü, demokrasi o zaman postalların altında ezildi. Bugün kirli sermayenin altında eziliyor. Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı idam ettiler, seviniyordu o zaman birileri bugün de başka zalimler seviniyor ama biz demokratlar hiç bitmedik ve azalmadık. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı o da helalleşmek ve bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek. Bu kavgayı biz bitireceğiz, darbeciye darbeci diyeceğiz ister eskisi olsun ister bugünün olsun kötü olana da kötü diyeceğiz. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır. Bu bir 100 metre koşusu değil maratondur ve 6’lı masa olarak bu maratonun son metrelerini koşuyoruz.”

CHP LİDERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA



CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün 74. yaşını doldurdu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun, Kılıçdaroğlu’na sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.