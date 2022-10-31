Kemal Kılıçdaroğlu 'Erdoğan, karşıma çıksın' demişti; AKP'li Ömer Çelik'ten yanıt geldi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 20:20

AKP Merkez Yürütme Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MYK toplantısı devam ederken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan karşıma çıksın" çağrısına "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin, sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın, bekliyoruz. Televizyon programında tartışalım diyor. Bir kere Cumhurbaşkanımızın böyle bir boş vakti yok" cevabını verdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel düzeyde birkaç üzücü olay oldu. Somali'de terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Güney Kore'de festivalde yüzlerce insan hayatını kaybetti, Hindistan'da köprünün çökmesi sonrasında hayatını kaybedenler oldu, taziyelerimizi iletiyoruz.

"BARIŞIN VE UZLAŞININ SEMBOLÜ OLDU"

Acı bir kaybımız var, Mevlüde Genç hayatını kaybetti. Solingen'de sembol oldu. 'Acımı kalbime gömüyorum' dedi ve barışın, uzlaşının sembolü oldu. Hayatını son nefesini verirken kadar bu şekilde geçirdi. Kendisine karşı AK Parti olarak son vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız orada bulunacak. Mevlüde Genç acısını bile hür bir şekilde yaşayamadı, kendi kendine kısıtlar koydu. Yeter ki yeni nesiller bir kavga içerisine girmesin diye. Bu abidevi, soylu bir davranış. Bir annenin acısını bile yaşayamaması, kızlarını, torunlarını ve yeğenini kaybetmişken. Bu her zaman ve her yerde bütün insanlığa örnek olacak sembol bir isim olarak yaşadı.





Alman Şansölyesi'nin yayınladığı mesajı son derece anlamlı. Türkçe 'başınız sağolsun' diyerek Mevlüde Hanım'ı son yolculuğunda onu selamladı. Bu acıya yol açan faşist katillerin ve arkasındaki eko sisteminin, İslam ve Türk düşmanlığına kadar bütün bu nefret suçlarının da kınanması gerekir. Türk, İslam düşmanlığına karşı faşist katillerin öldürme saikiyle hareket ettiği eko sisteme güçlü bir tavır alınması gerekiyor. Dolayısıyla bunu çok daha duymak istiyoruz.

"BUNLAR TRAVMATİK TİPLER"

TOGG otomobilinin üretime geçmesiyle birlikte Devrim otomobilinin nasıl engellendiği, Türkiye'nin geçmişte oyun değiştirici olarak içinde bulunduğu sektörlerde nasıl engellendiği. Türkiye'nin 60 yıldır hayalinin gerçekleştirilmesi herkesin sevinci oldu. Tabii ki sevinemeyenler var. Bunlar milletin iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler. Bu travmanın tedavisi yok. Türkiye Yüzyılı toplantısının hemen arkasında somutlaşan bir unsur olarak TOGG gündeme geldi. Arkasında aslıda büyük bir özgüven devrimini saklıyor. Büyük reformcu dönüşüm herkes için özgüven devrimini ortaya koydu. Biz yapabiliriz duygusu, yıllarca geri planda kalmış pek çok şeyi açığa çıkardı. Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak genç kardeşlerimize bu özgüveni aşılamasını güçlü projelerde görmeye başlamamız da çok sevindirici.

"BİR ORDUNUN KARŞI KARŞIYA KALACAĞI EN AĞIR SUÇTUR"

Türkiye milli güvenliğine dönük tehditleri konusunda uzun ve kapsamlı deneyime sahip. Dünyadaki bir takım kara propaganda merkezleri de eskisi kadar bu merkezleri harekete geçiremiyorlar. Terör örgütünün nasıl bir propaganda ağına görmek açısından TBMM çatısı altında görev yapan birilerinden sivil toplum örgütleri tarafından birden bire bunun gündeme sokulmaya çalıştığını gördük. Bir ordunun karşı karşıya kalacağı en ağır suçtur. TSK gibi hassasiyeti çok yüksek olan orduya karşı bunu yaptığınızda bu provokasyondur. Bunun söylenmesinin fikir hürriyetiyle ilgisi var mı yok mu diye temelsiz bir tartışma yapıyor. TSK'nın kimyasal silah kullandı diye bir aşağılık iftiranın dillendiriyor olması bu nefret suçu mu, ifade özgürlüğü mü? Bu alandaki tekelci yapıların bu alanda kurulmuş tekelci hegemonyaların kırılması bakımından düzenlemeleri, o alanın demokratikleşmesi bakımından gündeme getireceğiz.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Tahıl koridoru anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu inisiyatifle gerçekleşmişti. Rusya anlaşmayı askıya aldığını ya da çekildiğini ifade ediyor. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Arzu ve temenni ediyoruz ki, tekrar bu anlaşma işlerlik kazansın. Karadeniz tahıl girişimi 9 milyondan fazla gıdanın başka insanlara ulaşmasını sağladı. Bu iradenin güçlü tutulmasını temenni ediyoruz.

"BİR TAKIM SİNSİ YÖNTEMLER KULLANIYORLAR"

Yunanistan'ın sistematik bir şekilde şehitliklerimize köpek maması atılarak, köpeklerin oraya yoğunlaşması ve bu şekilde şehitliklerimizin zarar görmesi şeklinde bir takım sinsi yöntemler kullanıyorlar. Yunanistan'ı ortak mirasımıza saygılı olmaya davet ediyoruz. DAEŞ'in yaptıklarından bunların ne farkı var? Yunan hükümetinin bunlara dur demesi gerekiyor. Avrupa'nın ortasında tarihi eser yok etmek gibi bir barbarlık kabul edilemez.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BÖYLE BİR BOŞ VAKTİ YOK"